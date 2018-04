Trenquen d'una pedrada el vidre d'una casa del Vendrell on hi havia una estelada

La veïna afectada ha presentat denúncia als Mossos d’Esquadra

Actualitzada 13/04/2018 a les 09:59

Una veïna del Vendrell ha denunciat davant els Mossos d’Esquadra l’atac que va patir casa seva el passat 9 d’abril. Segons va denunciar l’afectada, algú va tirar una pedra a una finestra del seu habitatge tot trencant el vidre. Es dona el cas que en aquest domicili hi havia una estelada penjada.Els fets es van produir el passat dia 9 cap a les 5 de la tarda i la dona es trobava a casa seva en el moment en què es van produir els fets. Tot i això, no va poder veure qui havia estat el responsable d’aquesta acció i, per tant, es desconeix l’autor dels fets.En els darrers dies s’han produït dos casos del mateix tipus a la comarca del Baix Penedès, ja que aquesta setmana una casa de la Bisbal del Penedès que tenia penjada una estelada i un llaç groc al balcó va rebre una perdigonada que va deixar un forat a la persiana i va causar danys en un llum.