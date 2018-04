Descobreix els edificis Modernistes de l'Arboç tot jugant a través d'una app mòbil

La V Gimcana d’Edificis Modernistes, organitzada en el marc de la Fira Modernista del Penedès, estrena enguany nou format

Aquells que vulguin descobrir més profundament els edificis Modernistes de l’Arboç i posar a prova els seus coneixements sobre la temàtica ho podran fer, aquest cap de setmana, a través del seu telèfon mòbil. I és que enguany la V Gimcana d’Edificis Modernistes de l’Arboç, organitzada en el marc de la Fira Modernista que se celebra aquest cap de setmana, estrena un nou format. Aquest cop l’activitat es fa de forma digital a través de la nova app ‘Turisme l’Arboç’, disponible a l’app Store o al Google Play.Aquesta aplicació mòbil conté una opció anomenada ‘Gimcana Edificis Modernistes de l’Arboç’ dedicada a aquesta activitat. En obrir aquesta ruta, començarà un joc en que l’usuari haurà de descobrir en quin indret es troba cada fotografia que presenta l’aplicació i, a més, contestar una pregunta. Els punts a descobrir són correlatius, és a dir, fins que no es troba el primer i es contesta correctament la pregunta, l’aplicació no proposa el segon.La gimcana es podrà realitzar de les 12 del matí del dissabte 14 fins a les 2 del migdia del diumenge 15 d’abril. Tots els participants que aconsegueixin acabar la gimcana s’han d’adreçar a l’Oficina de Turisme) per tal que es pugui verificar i puguin entrar en un sorteig de premis que tindrà lloc aquest diumenge les 6 de la tarda a la plaça de la Vila.El 1r Premi consistirà en una nit d’hotel per a dues persones en una destinació nacional a escollir durant el 2018, gentilesa de Rasclet Viatges. El segon premi serà un àpat per a dues persones a la Braseria La Mossegada, mentre que el tercer serà un dinar per a dues persones a l’Agrotast, gentilesa de CEVIPE, SCCL.Cal recordar que la Fira Modernista del Penedès se celebrarà a l’Arboç aquest dissabte i diumenge 14 i 15 d’abril. Enguany versarà sobre el món del motor i comptarà amb una desena de companyies que participaran en la Marató de Teatre al Carrer. També hi haurà visites guiades i teatralitzades al Palau Gener i Batet, així com també es podrà visitar la Giralda. Podeu consultar tota la programació completa en aquest enllaç