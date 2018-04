Petruska, la trapezista del Vendrell, elogiada pel jurat a la final de 'GOT Talent'

La petita artista, que finalment no s’ha pogut alçar amb el premi, va captivar el públic amb un espectacle ple d’emoció i piruetes

La trapezista vendrellenca Daniela, més coneguda pel seu mot familiar Petruska, ha tornat a captivar a jurat i públic amb la seva actuació a la gran final del concurs GOT Talent. La petita artista, de 9 anys, finalment no ha pogut satisfer el seu desig de guanyar per destinar els 25.000 euros de premi a l’Hospital Sant Joan de Déu, però ha marxat del concurs rebent una gran quantitat d’elogis del jurat.Petruska ha volgut fer un número a la final en la qual reflectís la seva situació a l’hospital, ja que pateix una colitis ulcerosa que l’obliga a ingressar de forma habitual a Sant Joan de Déu. «A vegades, molts nens com jo hem d’estar en un llit no habitual amb el pare o la mare asseguts al nostre costat. Però sabeu què? Mai, mai, deixem de somniar», relatava la mateixa Daniela amb una veu en off i estirada en un llit al principi de l’espectacle. Tot seguit, l’artista pujava al trapezi per meravellar al públic amb les seves piruetes i figures dignes de tota una professional.Els membres del jurat del concurs es van desfer a elogis amb la vendrellenca. «Si no és aquest any, algun any guanyaràs GOT Talent», va sentenciar Jorge Javier, mentre Risto Mejide va dir que havia estat «meravellosa, com sempre». Per la seva banda, Edurne va dir a Petruska que es mereixia estar a la final ja que «totes les actuacions que has fet han estat a l’alçada», mentre que Eva Hache va voler felicitar al programa, a més de a la vendrellenca, pel muntatge de l’espectacle.Tot i la seva bona actuació però, Petruska no es va aconseguir fer amb el premi final, que volia destinar a l’Hospital Sant Joan de Déu per a la investigació de les malalties rares. El concursant que va guanyar la present edició va ser César Brandon, que va obtenir el major nombre de vots del públic amb el seus emotius poemes.Pots veure l'actuació de Petruska en aquest enllaç