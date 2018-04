El grup vendrellenc Kuryous Link treu el seu primer EP 'The next big bang'

El treball compta amb quatre cançons i un vídeo del seu senzill , ‘Cash and business’

Actualitzada 12/04/2018 a les 15:22

El grup Kuryous Link, del Vendrell, ha llençat el seu primer EP de la mà de la discogràfica RGB Suport. Titulat The next big bang, el treball compta amb quatre cançons, entre les quals s’hi troba el seu senzill Cash and bussiness. Aquest darrer tema també compta amb un videoclip.La banda està formada per quatre components: Serpico, Pemi Rovirosa, Juan Antonio Campos i Jorge Linares. Es presenta com un grup de fusió que aporta una nova visió d’estils molt consolidats com el soul, funk, rock i hip hop, barrejant-los amb sonoritats més modernes i electròniques.Les melodies i les lletres de les seves cançons –majoritàriament en anglès però també en francès o espanyol- s’inspiren en la vida real per tal de connectar amb el públic i buscar la seva empatia.