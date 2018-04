Eva Serramià, candidata del PDeCAT a l'alcaldia del Vendrell pel 2019

L’actual primera tinent d’alcalde va encapçalar la llista de CiU a les últimes eleccions

Actualitzada 11/04/2018 a les 11:02

Eva Serramià, primera tinent d’alcalde i regidora de Cultura a l’Ajuntament del Vendrell, serà la candidata del PDeCAT a l’alcaldia de la capital del Baix Penedès a les eleccions municipals del 2019. Així ho ha aprovat l’assemblea local del Partit Demòcrata celebrada aquest dimarts al vespre, on la candidatura de Serramià era l’única que s’havia presentat. La candidatura de l’any que ve serà la segona que encapçalarà Eva Serramià, que el 2011 ja va presentar-se a les eleccions municipals encapçalant la llista de la desapareguda Convergència i Unió, moment en què va rellevar l’històric Benet Jané. Serramià va obtenir 3 regidors, amb els quals va signar un pacte de govern amb els 4 regidors del PSC i els 2 que havia obtingut ERC. Al mateix temps, també es presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès.L’acord de govern a l’Ajuntament del Vendrell signat amb els republicans, però, es va trencar fa prop d’un any degut a discrepàncies amb un dels dos representants del grup i ara el govern el conformen el PSC, el PDeCAT i el regidor no adscrit ex membre ERC Josep Marrasè.