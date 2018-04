Els populars defensen que aquests cossos policials són competents en la venda ambulant il·legal

El grup municipal del Partit Popular a l’Ajuntament del Vendrell ha proposat al Cap de la Policia Local que es reforci el dispositiu contra el ‘top manta’ amb la incorporació d’agents de la Policia Nacional espanyola i de la Guàrdia Civil. El portaveu del PP vendrellenc, Jerónimo Merino, ha senyalat que «deixant de banda la seguretat privada per la qual aposta l’equip de govern com a mesura dissuasiva, creiem que és millor reforçar les operacions conjuntes amb Policia Nacional i Guàrdia Civil, competents en les matèries que afecta la venda ambulant il•legal». D’altra banda, el portaveu popular també ha avançat que el PP del Vendrell fa una aposta clara per la videovigilància en determinades zones del centre per evitar aldarulls. Han assegurat que la petició de l’ús de dispositiu prové dels veïns de la Plaça Pep Jai i l’Associació Carretera Valls Nord, «que es mereixen una tranquil•litat que avui en dia no tenen».