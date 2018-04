Atac amb perdigons a un habitatge de la Bisbal que tenia una estelada i un llaç groc

Es desconeix l’autor dels fets, els quals han estat condemnat «enèrgicament» pel consistori

Un habitatge del nucli antic de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, ha patit un atac amb perdigons en els darrers dies. Segons ha pogut saber Diari Més, la família desconeix qui ha estat l’autor o autors dels fets ni el motiu d’aquesta acció, tot i que apunten que al seu balcó hi tenien una estelada i un llaç groc penjat.Ni els habitants del domicili ni cap dels veïns de la zona van poder presenciar els fets, sinó que la família es va adonar d’aquest atac en veure la marca que havien deixat les perdigonades. En concret, els perdigons han deixat un forat en una persiana i han trencat un fanal exterior de la casa. Segons han afirmat els Mossos d’Esquadra, encara no s’ha interposat cap denúncia respecte aquest fet.L’alcaldessa del municipi, Agnès Ferré, ha afirmat a aquest mitjà que és el primer cop que es produeix una acció d’aquest tipus al poble. «No sabem del cert si aquesta acció està relacionada amb la simbologia política o no, ja que hi ha altres cases al municipi amb estelades i llaços grocs que no han patit cap atac i en desconeixem l’autor o autors». En tot cas, Ferré ha volgut condemnar qualsevol acte de violència per aquest o qualsevol altre motiu al municipi, on «aquests fets no hi tenen cabuda».En aquest sentit, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha emès un comunicat oficial on condemna «enèrgicament» aquest atac i expressa el seu «més rotund rebuig» als fets. «No volem per al nostre poble, ni per a cap altre del món, cap mena d’abús ni atac, així com estem en contra de qualsevol tipus de violència, amenaça, pressió o coacció», afirma el consistori, que defineix el municipi com un poble «inclusiu i respectuós» que vol que ho continuï sent.