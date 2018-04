El lletrat va manifestar que es tractava d'una mostra de suport als malalts d'endometrosi, però el jutge va insistir davant les sospites que fos un «símbol polític»

Actualitzada 10/04/2018 a les 09:40

El magistrat del jutjat d’instrucció número 5 del Vendrell va instar aquest dilluns un advocat a treure’s el llaç groc per poder prendre declaració al seu client. Segons una acta judicial difosa a través de les xarxes socials, abans de prendre declaració a l’investigat el jutge va informar al funcionari de tramitació que el lletrat es negava a retirar-lo i que no podia realitzar un acte processal amb aquest «símbol polític». El lletrat va manifestar que es tractava d’una mostra de suport als malalts d’endometrosi, segons el document. Davant les sospites que pogués tractar-se d’un «símbol de naturalesa política», el jutge va instar un cop més l’advocat a treure’s el llaç per tal de continuar amb l’acte processal, malgrat que va expressar el seu «respecte a la ideologia que se’n derivi». Finalment, l’advocat hi va accedir «sense cap tipus de problema» amb la condició que s’aixequés acta dels fets i que hi constés que se l’havia tret per petició del jutge.