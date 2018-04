Es construirà un centre comercial al centre de Segur de Calafell

També es crearà una zona d’equipaments públics que inclourà la cessió a l’Ajuntament d’un 45% del terreny afectat

Un centre comercial d’alimentació per «cobrir una necessitat»

El centre de Segur de Calafell tindrà un centre comercial. Així s’ha decidit en el darrer ple de l’Ajuntament de Calafell, en el qual s’ha aprovat una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per poder instal·lar aquest nou edifici a l’avinguda Brasil. L’acord amb la propietat dels terrenys es deu al fet que operadors del sector de l’alimentació estan interessats a obrir un supermercat en aquest indret del municipi, on l’activitat comercial és gairebé inexistent.Per altra banda, també es crearà una zona d’equipaments públics que inclourà la cessió a l’Ajuntament d’un 45% del terreny afectat, que connectarà amb el terreny de l’antiga plaça de toros de Segur, de propietat municipal després de ser adquirida arran d’una sentència judicial. L’altre 55% del terreny d’aquesta operació urbanística serà per a l’activitat comercial.L’acord necessitava majoria absoluta del ple, la qual s’ha aconseguit amb dotze vots favorables (PSC, PP, UAM, ERC i regidor no adscrit), vuit en contra (CiU i CUP) i una abstenció (Ciutadans).El centre comercial d’alimentació cobrirà «una necessitat», segons l’Ajuntament, ja que actualment «el veïnal del centre de Segur ha d’agafar el cotxe per a les compres més bàsiques i fer un senyor desplaçament», segons l’alcalde, Ramon Ferré. En aquest sentit, el batlle exposa que «en uns 70 quilòmetres de carrers hi ha només un establiment d’alimentació». A més, l’Ajuntament destaca que aquest nou centre comercial també crearà llocs de treball.El terreny de l’avinguda Brasil on es construirà aquest centre comercial està situat al costat de l’Institut Talaia. La zona actualment està ocupada per velles naus industrials, la major part en desús, i està degradada, per la qual cosa aquesta actuació també servirà per ordenar i dignificar la zona.