El Vendrell acull el Campionat de Catalunya Open d'Escacs per a cecs per segon any consecutiu

L’esdeveniment se celebrarà aquest cap de setmana del 13 al 14 d’abril a l’Hotel NUBA de Coma-ruga

Actualitzada 10/04/2018 a les 14:41

El Vendrell acollirà, aquest cap de setmana del 13 al 15 d’abril, el X Campionat de Catalunya d’Escacs per a cecs, organitzat per la Federació Catalana d’Esports per a cecs (FCECS) amb el suport de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Vendrell. El campionat, que tindrà lloc a la capital del Baix Penedès per segon any consecutiu, se celebrarà a l’Hotel NUBA de Coma-ruga i enguany amplia en un dia la seva durada.El format de la competició serà de 5 rondes amb un ritme de joc de 90 minuts per jugador, amb un increment de 30 segons per jugada realitzada. El número de participants serà de 20 jugadors. Els 3 primers classificats rebran un trofeu i també es donarà un guardó pel millor sub 1900. El guanyador del campionat de Catalunya Open d’Escacs 2018 serà proposat per a les Beques Prevent 2018. A més, els sis primers classificats tindran la possibilitat d’accedir al Campionat d’Espanya.El president de la FCECS, Manel Eiximeno, ha agraït la col·laboració i el suport de l’Ajuntament del Vendrell en l’organització del Campionat i no ha descartat de que en properes ocasions pugui acollir-ne un altre de categoria superior. De la seva banda, el regidor d’Esports, Ferran Trillas, ha destacat el compromís de la Regidoria d’Esports amb el món dels escacs i, alhora, amb el de l’esport per a persones amb discapacitat