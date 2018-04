Més de 120 alumnes d'escoles del Vendrell participen en la 7a edició del Cruyff Court

El torneig es va celebrar al pavelló de l’escola Àngel Guimerà

El passat diumenge 8 d'abril va tenir lloc la 7a Edició del Torneig de Futbol Escolar Cruyff Court Campions El Vendrell, en el qual hi van participar més de 120 alumnes de sisè de primària d’escoles del municipi. A causa de les inclemències meteorològiques, el torneig es va celebrar al pavelló de l’escola Àngel Guimerà.El campió masculí va ser l’equip de l’escola Àngels Garriga després de guanyar la final que va jugar amb el Col·legi Sagrat Cor. En femení, un equip del Col·legi Sagrat Cor també va arribar a la final, però les campiones van ser les jugadores de l’escola Àngel Guimerà.Els dos equips guanyadors, que també van rebre el Premi al Respecte, jugaran una fase preliminar que tindrà lloc el dissabte 21 d’abril, al Vendrell, amb els equips classificats de Reus i Fuentealbilla. Els campions d’aquesta jornada, tant en masculí com en femení, participaran el proper 13 de maig de 2018 a la final a Igualada, en la qual hi participaran els equips guanyadors dels diferents municipis o comunitats que formen part del programa Cruyff Court de tot l'estat.