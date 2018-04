La Mostra de Músics del Baix Penedès es converteix en el BP Fest per guanyar ressò

L’esdeveniment es centralitza al Vendrell amb vocació de convertir-se en «el gran referent musical» de la comarca i atraure més programadors

Actualitzada 09/04/2018 a les 12:55

Xerrades, tallers, actuacions i maridatges

La Mostra de Músics del Baix Penedès, que aquest any havia de celebrar la vuitena edició, s’ha re formulat per passar a ser el BP Fest. L’objectiu és potenciar l’atracció del públic i, de retruc, incrementar la presència de programadors que acabin contractant les formacions que hi actuen. Així ho ha destacat aquest dilluns l’Associació de Músics del Baix Penedès, organitzadors de l’esdeveniment. El nou BP Fest incorporarà maridatges i se celebrarà el 12 de maig al Vendrell, on s’instaurarà de forma definitiva, abandonant el caràcter itinerant que tenia fins ara la Mostra, que cada any s’ubicava en un poble diferent. «El projecte se’ns havia quedat petit i necessitàvem una cosa més gran. Per això ens situem a la capital de la comarca, per convertir-lo en el gran referent musical del Baix Penedès», ha assegurat Jordi López, president de l’Associació de Músics.Després de set edicions, els organitzadors de la Mostra de Músics han reconegut que l’enfoc i essència de l’esdeveniment –atraure programadors per a que incloguessin les formacions als seus concerts i festivals- no ha acabat de funcionar. Molts dels potencials programadors, ha admès l’Associació de Músics, no s’apropaven a la Mostra perquè l’esdeveniment no tenia prou ressò dins l’àmbit professional.Per aquest motiu, les últimes edicions ja s’havien situat al maig en lloc del març com s’havia celebrat inicialment, amb la intenció d’atraure més públic i mica en mica aconseguir un esdeveniment més consistent. Ara, l’Associació de Músics ha volgut acabar de perfilar el canvi d’enfoc re formulant la Mostra en un gran festival d’una jornada. «Si el BP Fest passa a ser la gran festa de la música del Baix Penedès, els programadors acabaran venint perquè sabran que no s’ho podran perdre», ha conclòs Jordi López, assegurant que el festival no perd la vocació de ser un «gran aparador» dels músics baixpenedesencs.El BP Fest arrencarà a primera hora del matí del 12 de maig amb concerts a l’Escola de Música Pau Casals, on també hi haurà xerrades i tallers. Al migdia, hi ha previstos dos concerts vermut –un tradicional i un electrònic- un dinar i una taula rodona entorn l’autogestió, que se celebrarà al Museu Deu. Hi participaran experts musicals de diferents sectors que aportaran el seu punt de vista sobre fins a quin punt l’autogestió és una recurs indispensable per a les formacions emergents.Serà a la tarda, a partir de les 17.30 h, quan tres escenaris ubicats a la plaça dels Garrofers, a la plaça Francesc Macià i a la plaça Vella acolliran els concerts de diverses formacions de l’Associació de Músics del Baix Penedès, que actualment agrupa 30 grups i 350 músics. Les actuacions seran gratuïtes i s’allargaran fins les 23 h. En paral•lel, l’únic acte amb entrada de pagament serà el doble concert de Gemma Humet i la Bellvei Band, a la plaça del Tívoli a les 20.30 h, que acabarà amb un maridatge de cava.