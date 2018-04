La Banyerenca Run celebra la 2a edició i incorpora una caminada popular

L’esdeveniment esportiu se celebrarà a Banyeres del Penedès el dia 20 de maig

Actualitzada 09/04/2018 a les 10:21

La Banyerenca Run torna a Banyeres del Penedès, el proper 20 de maig, després de l’èxit assolit l’any passat en la seva primera edició. Com a novetats, la cursa passarà de tenir un recorregut l’11 quilòmetres a un de 13 quilòmetres i, a més, incorporarà una caminada popular de 8 quilòmetres per aquells que no són corredors. Tant la sortida com l'arribada serà a la plaça de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès.Les inscripcions ja estan obertes i els interessats es poden apuntar fins el 18 de maig en aquest enllaç . També es podran fer inscripcions presencials el mateix dia, sempre que no s'hagin arribat als 200 participants en cadascuna de les modalitats, cursa o caminada. La recollida de dorsals serà el mateix dia 20 de maig a les 8 hores a la plaça de l'Ajuntament.El preu de la cursa és de 12 euros -15 euros en el cas d’inscripció el mateix dia de l’esdeveniment- i el de la caminada és de 8 euros. Amb el preu de la inscripció està inclosa la samarreta tècnica TUGA WEAR i avituallament a l'arribada amb entrepà i beguda. També hi haurà servei de dutxes, guarda roba i zona d'aparcament disponible per a tots els participants.