Calafell reconstruirà la vorera nord del passeig marítim a Segur

L’Ajuntament ha aprovat aquest projecte, que compta amb un pressupost de 1.656.362,71 euros

Actualitzada 09/04/2018 a les 11:45

Més seguretat viària

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat el projecte per reconstruir la vorera nord del passeig marítim a Segur, on hi ha els habitatges i els comerços i establiments d’hostaleria. El pressupost per aquest projecte és de 1.656.362,71 euros i la previsió es licitar les obres en els propers mesos i iniciar els treballs a finals d’aquest 2018.Les obres afectaran el tram de vorera nord comprés entre els carrers Antonio Almanzor i Duero. Els treballs, que abastaran prop d’un quilòmetre de vorera, han de completar la reparació d’un tram amb importants desperfectes causats per l’arbrat i el mal estat de les conduccions soterrànies d’aigua i clavegueram.Per facilitar l’execució de les obres, el projecte s’ha dividit en dues fases. En la primera es realitzaran obres al tram entre el carrer Antonio Almazor i l’eix del carrer Miño per 1.193.491,22 euros. En la segona fase, els treballs es faran entre el carrer Miño i el carrer Duero per 462.871,49 euros. La Diputació de Tarragona aportarà 193.491,22 euros al finançament de l’obra, mitjançant el seu Pla d’Acció Municipal.L’any 2011 ja es va arranjar el tram de vorera nord del passeig que va del carrer Rin al carrer Antonio Almanzor. Ara, queda completar la resta. L’Ajuntament ha anat fent actuacions puntuals i, en alguns sectors, no hi ha enrajolat, sinó una base de ciment. Ara, es renovaran totes les xarxes subterrànies i es canviarà o instal·larà enrajolat, amb el mateix aspecte que té el tram ja arranjat.Aprofitant l’avinentesa d’aquesta obra, l’Ajuntament millorarà la visibilitat dels passos de vianants. Es continuarà aplicant, doncs, el pla de seguretat viària iniciat recentment per prevenir atropellaments, arran de l’increment d’aquest tipus d’accident. Entre altres mesures, hi haurà la creació de places d’aparcament de motos, en comptes de cotxes, al voltant dels passos de vianants i s’evitarà que aquests tinguin a tocar contenidors de residus. També es pintarà una senyalització horitzontal especial per crear àrees de seguretat per als vianants.