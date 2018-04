Els porcs vietnamites es passegen prop de Coma-ruga

La manada s'ha vist a la carretera TV-2127 que va cap al Vendrell

Actualitzada 06/04/2018 a les 18:13

Una manada de porcs vietnamites s'han deixat veure en plena llum del dia prop d'una de les rotondes de la carretera TV-2127, que va de Coma-ruga al Vendrell. Un veí de la zona ha alertat de la seva presència a través de les xarxes socials.El grup de porcs vietnamites que ha aparegut al Baix Penedès està format per una desena d’exemplars. La manada que acampava per un camp d'oliveres no ha causat cap problema, tot i que la seva proximitat a la carretera i al nucli urbà ha causat una certa preocupació als veïns.No és la primera vegada que es veu aquesta espècie passejant-se pel territori. S'han donat més casos al barri de Sant Pere i Sant Pau o al Parc del Francolí de Tarragona.