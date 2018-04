'La capsa de les llavors' arriba a l'Auditori Pau Casals del Vendrell

L'espectacle serà el diumenge 8 d'abril, a les 12 hores

Aquest diumenge 8 d’abril, a les 12 hores, l'Auditori Pau Casals presenta un espectacle familiar, La capsa de les llavors, que transportarà al públic a un gran viatge emprès per la fada marina i el pirata del violoncel. La fada troba el pirata, a qui li agrada tocar peces de Bach amb el seu instrument. Però el pirata és molt poruc i la fada decideix ajudar-lo amb la seva capsa plena de llavors màgiques. Un cop plantades, apareixen personatges del món marí, de la terra, del cel… fins i tot d'un circ i d'una granja! Però ell també li ensenyarà els poders del violoncel. D'aquesta forma, amb música, cançons i poemes, faran un gran viatge a través de tot el planeta.Els espectadors, grans i petits, podran gaudir de l’audició de Bach, en directe, a través del violoncel. Els músics van escollir el repertori de Bach amb la intenció de transmetre un so poètic i alegre ja que tota l’obra s’impregna d’aquest llenguatge expressiu.Amb la combinació de peces musicals clàssiques i modernes volen sensibilitzar als infants pel gust de tot tipus de música i mostrar la capacitat expressiva d’aquesta. Fins ara, La capsa de les llavors ja ha fet més de 300 representacions per tot Catalunya.Les entrades es poden comprar de forma anticipada a la regidoria de Cultura (La Rambla, 24), fins aquest divendres, de 10 a 14h, o bé el mateix dia de l'espectacle, a l'Auditori Pau Casals, des d'una hora abans de la representació. El preu és de sis euros i quatre amb descompte. Els nens menors de tres anys tenen entrada gratuïta.