El Baix Penedès vol reduir els més de 8.000 aturats amb un programa en xarxa que atendrà 75 persones

Els serveis d’ocupació dels ajuntaments i del Consell Comarcal es coordinen per oferir formació i orientació laboral

Actualitzada 03/04/2018 a les 13:52

Els diferents serveis d’ocupació municipals i comarcals del Baix Penedès s’han aliat per treballar coordinadament amb l’objectiu de reduir la taxa d’atur, que se situa al voltant del 15% amb més de 8.000 persones, sent la més elevada de Catalunya. Fruit d’aquesta coordinació ha sorgit la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès, que una vintena de representants tècnics i polítics han presentat aquest dimarts com a primer pas per resoldre un dels principals problemes que arrossega la comarca, on la taxa d’atur havia arribat a pics del 25%. De moment, la Xarxa preveu atendre només 75 persones majors de 30 anys, a les quals oferirà la possibilitat de formar-se en els àmbits de la logística, la soldadura o el servei d’habitacions hoteleres, alhora que també els orientarà per optimitzar la recerca de feina. Tot i que les 75 persones seleccionades per la Xarxa no tindran garantit automàticament un lloc de feina, les administracions impulsores confien que la formació els facilitarà l’accés al mercat de treball.«Volem lluitar contra l’atur capacitant les persones i presentant una oferta unitària que detecti on són les empreses que donen feina i quines tenen mancança de personal». Així ha resumit la finalitat de la Xarxa d’Ocupació la presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès, Eva Serramià, que ha destacat en la importància de «capacitar» les persones aturades de forma conjunta a nivell de la comarca. D’aquesta manera, els serveis d’ocupació del Vendrell, Calafell, l’Arboç, Cunit, la Bisbal del Penedès i del Consell Comarcal del Baix Penedès han creat una plataforma d’atenció única on centralitzaran la recerca de feina dels veïns de la comarca.De moment, la nova Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès s’adreça als majors de 30 anys sense formació post obligatòria que fa entre 6 i 12 mesos que no tenen feina. Jezabel Ruiz, responsable dels Departament de Treball de l'Ajuntament de Calafell, ha assegurat que un 90% de les persones sense feina a la comarca no tenen estudis d’especialització. D’aquestes, un 26% tenen entre 45 i 54 anys. «Tenim un col•lectiu d’aturats de molt difícil ajuda», ha apuntat.Per revertir aquesta situació, la comarca ha destinat 199.000 euros -150.000 provenen del Servei d’Ocupació de Catalunya- a posar en marxa la nova Xarxa, a la qual els diferents serveis d’ocupació locals i comarcals hi derivaran les persones que compleixin el perfil, alhora que també s’acceptaran inscripcions fetes per iniciativa individual. En funció de les inscripcions, els tècnics dels cinc serveis d’ocupació actuals valoraran si la persona es pot adherir a la Xarxa.Els acceptats podran formar-se en els àmbits de la soldadura, la logística o en ser cambrers d’habitacions, que són els sectors on ara mateix hi ha més demanda per part de les 50 empreses més grans del Baix Penedès. La formació es farà directament a les companyies, i els responsables tècnics de la Xarxa confien que el curs acabi derivant en un contracte de feina, tot i que les empreses no hi estan obligades. Amb tot, aquesta formació no serà obligatòria per als 75 seleccionats, ja que alguns dels inscrits probablement només rebran assessorament per optimitzar la seva recerca de feina particular.Pel que fa a la demanda de feina de les empreses, els responsables de la Xarxa han destacat que la nova plataforma que unifica els serveis d’ocupació vol aconseguir canalitzar les necessitats específiques de cada empresa per poder donar-hi resposta a través dels aturats de la comarca. Per això, els tècnics mantindran un contacte directe amb les 50 principals companyies territori. La intenció és evitar que els respectius departaments de Recursos Humans recorrin a personal de fora de la comarca per omplir les seves vacants.Aquesta primera fase de la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès, plantejada com una prova pilot, es desenvoluparà fins el mes de desembre. De cara al 2019, els responsables tècnics de les àrees d’ocupació confien poder ampliar la capacitat d’atenció i poder oferir serveis a més persones aturades.