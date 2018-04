Està tot a punt pel Cruyff Court 2018 del Vendrell

La setena edició del torneig de futbol Cruyff Court Campions El Vendrell tindrà lloc el proper 8 d'abril

Actualitzada 03/04/2018 a les 13:20

El Vendrell acollirà la 7a edició del torneig de futbol Cruyff Court Campions el proper diumenge 8 d'abril, al camp de futbol Cruyff de Mas d'en Gual. En aquesta edició hi participaran 8 equips femenins i 8 equips masculins de totes les escoles del municipi, que estiguin cursant sisè de primària.El torneig començarà a les 7.30 h i acabarà a les 16 h. Aquest torneig anirà a càrrec de la Regidoria d'Esports i de la Fundació Cruyff que col·laboren amb les escoles del Vendrell. També, participen els Heroes of the Cruyff Courts on els coaches de la Fundación Cruyff els coordinaran, aquests també tindran la tasca de dinamitzar els tornejos.Tanmateix, el dia 21 d'abril aquesta ciutat acollirà els preliminars dels partits del Vendrell, Reus i Fuentealbilla per poder així escollir un equip femení i un de masculí que serà qui anirà a la final d'Igualada el pròxim 13 de maig del 2018. En aquesta final hi participaran els diferents equips guanyadors que hagin jugat als municipis i comunitats autònomes de tot l'estat que participen en el programa Cruyff Court.