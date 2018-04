Agents cívics voluntaris fan campanya per la recollida d'excrements de gossos a Calafell

El consistori ha posat en marxa una nova iniciativa per conscienciar sobre aquest problema

Durant aquesta Setmana Santa Calafell ha posat en marxa una nova campanya per a conscienciar als habitants de la necessitat de recollir els excrements de gossos a la via pública. La nova iniciativa consisteix en l’acció d’un grup d’agents cívics voluntaris pertanyent a l’entitat Gossos en Acció, els quals fan campanya als carrers del municipi tot informant als propietaris dels cans de com actuar cívicament amb les mascotes i explicant la normativa.Amb aquesta nova campanya, l’Ajuntament vol posar fi a una de les principals queixes dels calafellencs i donar compliment a l’ordenança municipal de tinença d’animals que obliga a recollir els excrements dels gossos. Els agents cívics voluntaris recorren les zones més concorregudes del municipi amb els seus gossos i reparteixen informació impresa de l’Ajuntament. També plantegen als propietaris dels gossos temes com la responsabilitat en la tinença, l’adopció o l’esterilització de mascotes, a més de fer campanya contra l’abandonament.La campanya és indefinida en el temps i anirà incorporant activitats, com visites a les escoles, a les residències geriàtriques, a les entitats.