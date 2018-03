Un sindicat dubta de l'eficàcia dels agents privats contra el 'top manta'

SPPM destaca que no són prou policies locals per controlar els venedors

Actualitzada 28/03/2018 a les 18:33

El sindicat majoritari de la Policia Local del Vendrell, SPPM Cat, ha posat en dubte l’efectivitat de la contractació d’agents privats aquest estiu per part de l’Ajuntament amb l’objectiu d’aturar el top manta. Tal com destaca SPPM en un comunicat fet públic, aquest és «un tema complex de diversos il·lícits administratius i penals» i que la contractació d’aquests agents no donarà resposta a la problemàtica. «Esperaran les directrius d’uns policies que mai arribaran, ja que no les tenen per ells mateixos», denuncien.Segons el sindicat, això es deu al fet que el nombre d’agents per ronda no és suficient per controlar als més de 5o venedors que s’instal·len al passeig marítim de la localitat. «De quatre a sis policies locals difícilment podran controlar a 50 o 60 venedors i encara menys quan una actuació pot comportar la resistència dels venedors i riscos pels vianants». Així, SPPM considera que aquests desplegaments responen més a l’objectiu de «donar sensació de control i seguretat per escenificar ‘es fa el que es pot’» i que es tracta d’una «missió impossible». A més, el sindicat recorda que «cap altra municipi coster farà servir seguretat privada al passeig marítim pel control del top manta» i consideren que «per desgràcia, la gestió al front de la Policia Local del Vendrell no és referent de res».D’altra banda, des de SPPM es creu que el passeig marítim no és el lloc adient per controlar el top manta i que les administracions locals emprenen aquestes campanyes «per una qüestió estètica visual per la ciutadania, però de difícil resolució des de l’àmbit municipal».Va ser la setmana passada que l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, va anunciar que el municipi estudia, cara els propers mesos de juliol i agost, contractar agents privats per evitar la presència de manters, tal com ja es va fer l’estiu passat a Coma-ruga i Sant Salvador. L’anunci es va fer després de la Junta Local de Seguretat celebrada dijous passat, en la qual es va fer el balanç anual de l’actuació policial al municipi. En aquest sentit, Carnicer va destacar l’eficàcia que va tenir la temporada passada la contractació d’aquest servei. Així, els responsables policials i polítics van posar en valor que la presència dels vigilants va reduir la presència de manters, alhora que també va contribuir a fer disminuir el volum global de delictes a l’estiu perquè la Policia Local va deixar de patrullar al passeig per fer-ho a altres zones. L’alcalde també va destacar que la intenció és afrontar el control del top manta amb el mateix enfoc que l’estiu passat. «Sense perdre de vista els manters, volem incrementar el control sobre les mercaderies», ha assegurat, subratllant que l’objectiu és determinar «com i on arriben».