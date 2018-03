El ple del Vendrell se suspèn per la «situació política de Catalunya»

El PDeCAT ha enviat una sèrie de consideracions a l'alcalde per demanar la suspensió de la sessió

Actualitzada 27/03/2018 a les 14:45

L'Ajuntament del Vendrell ha decidit desconvocar el ple municipal ordinari previst per aquest dimarts, 27 de març. El motiu ha estat que el PDeCAT ha enviat una sèrie de consideracions que no permetrien desenvolupar el ple amb normalitatSegons l'escrit del PDeCAT, partit soci de govern, el país està vivint una «situació d'extrema gravetat democràtica» i per aquest motiu consideren que «El Vendrell no pot obviar aquesta emergència democràtica que estem patint». El partit demòcrata també critica l'empresonament dels diputats del Parlament i dels líders de l'ANC i Òmnium, i lamenta l'empresonament preventiu de Carles Puigdemont des d'ahir dilluns.Arran del text rebut, l'alcalde Martí Carnicer Vidal ha avisat a la resta de corporacions de la suspensió del ple. De moment, encara no hi ha data prevista per la sessió ajornada.