El principal carrer d'oci nocturn de Calafell compta amb càmeres de vigilància

La mesura dóna compliment a la sentència del TSJC que l’instava a controlar els sorolls de la zona, a més de millorar la seguretat ciutadana

Actualitzada 26/03/2018 a les 11:53

El carrer Monturiol de Calafell, principal via d’oci nocturn del municipi compta, des del passat divendres, amb càmeres de vigilància. L’Ajuntament ha instal·lat aquest element de seguretat per tal de donar compliment a la sentència del TSJC que l’instava a controlar els sorolls de la zona i, alhora, millorar la seguretat ciutadana.Dita sentència judicial, que donava la raó a una veïna que va denunciar tenir problemes per culpa dels locals d’oci, va posar diversos «deures» al consistori calafellenc per prevenir tant els sorolls com les situacions en què es produeixen. La veïna denunciant però, va acabar abandonant el seu pis en considerar que l’Ajuntament no havia adoptat les mesures necessàries per acabar amb el problema i, com a conseqüència, la Fiscalia va denunciar el consistori per manca d’acció. El govern municipal però, afirma que han augmentat els controls als locals sobre els equips de so, la situació administrativa i la venda de begudes alcohòliques. També afirmen que «hi ha hagut molta més presència de la Policia Local i dels Mossos i s’han posat sancions», segons declaracions del regidor de Via Pública, Juanjo García.Les càmeres de vigilància tindran un efecte dissuasiu i, a més, permetrà la identificació dels responsables quan hi hagi problemes i una intervenció policial més ràpid. L’Ajuntament de Calafell també estudia posar càmeres en els carrers i aparcaments propers del Monturiol.