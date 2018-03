L'home que va abandonar el cotxe a Llorenç després de patir un accident anava begut

En les pròximes hores haurà d'acudir a un judici ràpid

Actualitzada 25/03/2018 a les 10:45

L'home que aquest dissabte va patir un accident a Llorenç del Penedès amb el seu Citroën Xsara i que va abandonar el vehicle bolcat, cap per avall, va donar positiu en el control d'alcoholèmia, segons asseguren els Mossos d'Esquadra.Els Mossos, en veure que no hi havia ningú al cotxe quan van arribar al lloc de l'accident, van buscar al conductor i, en trobar-lo, li van practicar les proves. Va donar positiu.En les pròximes hores, serà citat per a un judici ràpid, on se li comunicaran les conseqüencies de les seves accions. Ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat del trànsit.