Se salva d'un incendi en un forn de pa a Cunit refugiant-se a la cambra frigorífica

El foc es va produir a l'obrador i a l'interior del local hi havia un altre treballador, el qual té cremades de primer i segon grau en un 2% del seu cos

Actualitzada 23/03/2018 a les 08:27

Ensurt el que es va produir, la nit d'ahir dijous 22 de març, al forn de pa situat al número 53 del carrer del Mar de Cunit. Un incendi es va declarar en aquest local quan hi havia dos treballadors en el seu interior. Un d'ells va poder sortir il·lès de l'edifici en flames gràcies a que es va refugiar a la cambra frigorífica, mentre que el segon va patir cremades de primer i segon grau en un 2% del seu cos.Els fets es van produir prop de dos quarts de dotze de la matinada, quan els Bombers van rebre l'avís que s'estava cremant un forn de pa de planta baixa i dues plantes subterrànies en aquesta localitat del Baix Penedès. Les flames es van originar, per causes que s'estan investigant, a l'obrador. Les flames van incendiar els cremadors de gasoil de l'obrador, on es cou el pa, els quals estaven situats a la planta -1.En el moment de l'incendi hi havia dos treballadors a l'interior de l'edifici, ambdós dos homes de 55 anys. Un d'ells, que va sortir del local pel seu propi peu, va patir cremades de primer grau lleus i de segon grau menys greus en un 2% de la superfície del seu cos. Durant una estona però, els efectius i els veïns que observaven amb expectació els fets van patir per la vida del segon home, el qual no podien localitzar a l'interior de l'edifici. El cert és que aquest treballador, en trobar-se atrapat per les flames, es va refugiar a la cambra frigorífica del forn de pa, cosa que li va salvar la vida. L'home va ser atès per hipotèrmia i va rebre l'alta in situ.En l'extinció del foc, que es va poder apagar a dos quarts d'una de la matinada , hi van treballar un total de set dotacions dels Bombers de la Generalitat. Fins al lloc també s'hi van traslladar tres ambulàncies del SEM per tal d'atendre a les dues persones afectades.