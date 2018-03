Calafell adequarà un nou tram del passeig marítim per 1,6 MEUR

El municipi actuarà en un espai de gairebé un quilòmetre, entre Antonio Almazor i Duero, de la vorera on hi ha els comerços

Actualitzada 22/03/2018 a les 20:07

Més seguretat viària

Calafell adequarà 960 metres més de la vorera nord del passeig marítim de Sant Joan de Déu, al nucli de Segur, que correspon a la part on s’ubiquen els restaurants i comerços. El 2011 ja es va actuar entre els carrers Rhin i Antonio Almazor i, ara, es reprendran els treballs fins arribar al carrer Duero. El projecte ja ha estat aprovat inicialment i, segons ha explicat l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, al Diari Més, es preveu que es puguin licitar les obres aquest estiu i poder iniciar els treballs cara a finals d’aquest any 2018.El projecte dotarà aquest tram de vorera nord del passeig marítim amb el mateix aspecte de la part en la qual ja es va actuar el 2011. Concretament, es procedirà a renovar les xarxes soterrades i a canviar l’enrajolat. I és que anys enrere, els arbres del carrer van danyar una canonada, l’Ajuntament ha anat fent actuacions i en algunes parts de vorera ja no queden panots, sinó que hi ha una base de ciment.El pressupost previst és de 1.656.362,71 euros. En una primera fase s’actuarà entre Antonio Almazor i fins al carrer Miño amb una inversió de 1.193.491,22 euros, dels quals, 1 milió serà aportat per l’Ajuntament i la part restant, per la Diputació de Tarragona a través del Pla d’Acció Municipal (PAM). A més, el projecte preveu una segona fase en la qual s’actuaria entre el carrer Miño i Duero (que suposarien uns 210 metres més) per 462.871,49 euros.Els treballs també inclouen una millora en l’ampliació i visibilitat dels passos de vianants. Així, l’Ajuntament de Calafell dóna continuïtat al pla de seguretat viària engegat en els darrers mesos amb l’objectiu de prevenir els atropellaments, una iniciativa que s’està duent a terme arran de l’increment d’aquest tipus d’accident. Per ampliar la zona de pas dels vianants, el municipi ha procedit, aquests últims mesos, a pintar una senyalització horitzontal. A més, i per millorar la visibilitat, s’han bescanviat places d’estacionament de turismes per estacionaments de motocicletes. Ara, totes aquestes mesures es traslladaran al passeig marítim.