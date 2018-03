Un concursant de 'Supervivientes', estretament relacionat amb el Baix Penedès

El model i influencer Sergio Carvajal ha residit a Cunit

Actualitzada 22/03/2018 a les 10:35

El programa televisiu Supervivientes va arrancar, el passat dijous, presentant els catorze concursants que interan sobreviure en una illa deserta amb els més mínims recursos per aconseguir proclamar-se guanyadors del reality. Entre ells s'hi troba el model i influencer Sergio Carvajal, un dels ja batejats com a 'guapos' de l'edició i que està estretament relacionat amb la zona del Camp de Tarragona.El jove que ha iniciat aquesta nova aventura televisiva és conegut per molts al Baix Pendès, ja que ha residit a Cunit. De fet, el model es mostra en aquesta població en una vídeo que publica al seu perfil de la xarxa social Instagram. A més, Carvajal va estar treballant com a cambrer en un local d'oci nocturn del conegut carrer Monturiol de Calafell fins que es va decidir dedicar completament i de forma professional al món de la moda i dels influencers.Carvajal va arribar al món de la moda de ben jove, als 17 anys. Amb el temps, molt d'esforç i dedicació va aconseguir fer-se un lloc en aquest sector fins aconseguir convertir-se en imatge de marques tan conegudes com Puma, Adidas, Reebook o Coca-cola. També ha estat present en passarel·les desfilant per marques com Dolce&Gabana. A Instagram, el concursant d'aquesta nova edició de Supervivientes ja compta amb més de 900.000 seguidors.