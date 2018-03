El Vendrell tornarà a contractar agents privats per aturar el 'top manta'

El consistori contractarà aquest servei a l'estiu, però diu que «no té massa sentit» fer-ho per Setmana Santa

L'Ajuntament del Vendrell tornarà a contractar agents privats per aturar el top manta durant l'estiu, tot i que descarta fer-ho per Setmana Santa. Tot i que a la tardor el govern i la Policia Local van apuntar que estudiarien tornar a contractar per Setmana Santa els agents que van patrullar aquest estiu a Coma-ruga i Sant Salvador per evitar la presència de manters, finalment la Junta Local de Seguretat ho ha descartat «perquè no té massa sentit contractar-los només per a uns dies». Així ho ha assegurat l'alcalde Martí Carnicer aquest dijous després de reunir-se amb els comandaments policials. En canvi, sí que està previst contractar aquest servei pels mesos de juliol i agost. Al mateix temps, Carnicer també ha destacat que aquest any el dispositiu contra el 'top manta' es focalitzarà, especialment, en evitar l'arribada de mercaderies.La Junta Local de Seguretat d'aquest dijous ha fet el balanç anual de l'actuació policial al municipi i ha destacat l'eficàcia que va tenir a l'estiu la contractació d'agents de seguretat privada per frenar la incidència del 'top manta' al litoral dels nuclis de Sant Salvador i Coma-ruga. Els responsables policials i polítics han posat en valor que la presència dels vigilants va reduir la presència de manters, alhora que també va contribuir a fer disminuir el volum global de delictes a l'estiu perquè la Policia Local va deixar de patrullar al passeig per fer-ho a altres zones.De cara a aquest 2018, la previsió és repetir la contractació de quatre agents privats pels mesos de juliol i agost, però no fer-ho per a la imminent Setmana Santa. L'alcalde Martí Carnicer i el regidor de Governació Rafel Gosálvez han assegurat que es tracta d'un període massa curt durant el qual no és necessari requerir un reforç en la vigilància. «En canvi, a l'estiu són dos mesos i ja té més sentit», ha afegit Carnicer.L'alcalde també ha destacat que la intenció dels cossos policials per a aquest any és afrontar el control del 'top manta' amb el mateix enfoc que l'estiu passat. «Sense perdre de vista els manters, volem incrementar el control sobre les mercaderies», ha assegurat, subratllant que l'objectiu és determinar «com i on arriben».D'altra banda, pel que fa a la resta d'àmbits tractats a la Junta Local de Seguretat, s'ha constatat un repunt dels robatoris amb força a domicilis entre el març de 2017 i el febrer de 2018 –habitual període interanual en el balanç de la policia al Vendrell-. En concret, l'any anterior s'havien registrat 170 robatoris, mentre que l'últim any han ascendit a 250 casos. L'alcalde ha admès «certa preocupació», si bé ha apuntat que més d'una vintena d'aquests robatoris els va protagonitzar a diversos punts del Vendrell un mateix grup organitzat que ja es va detenir.En relació als delictes i denúncies contra la seguretat del trànsit, Carnicer ha destacat que l'últim any hi va haver 37 ciutadans investigats per conduir sota els efectes de l'alcohol, xifra que representa un 30% del global de delictes d'aquest àmbit. El segueixen els casos de conducció amb el permís caducat i de conducció sense haver obtingut el permís. Finalment, pel que fa a les denúncies de trànsit, les més recurrents han estat per caducitat de l'ITV, seguit d'infraccions de velocitat.