El món del motor, protagonista a la VII Fira Modernista del Penedès

L’esdeveniment tindrà lloc a l’Arboç els dies 14 i 15 d’abril

Actualitzada 22/03/2018 a les 12:52

La Fira Modernista del Penedès, que se celebrarà a l’Arboç el 14 i 15 d’abril, tindrà el món del motor com a un dels seus principals eixos temàtics. En aquest sentit, durant el dissabte dia 14, es presentaran diverses propostes relacionades amb el sector a la Rambla Gener.Entre els actes que es realitzaran en aquest emplaçament hi haurà una exposició de cotxes i motocicletes clàssics, la qual es podrà veure durant tot el dissabte. A la mateixa Rambla Gener, durant tot el cap de setmana, els més petits podran gaudir de tallers infantils on podran crear un cotxe de carreres antic i un avió tot fent manualitats.Per altra banda, la companyia Xip Xap oferirà un espectacle, el mateix dissabte 14 d’abril a la tarda, anomenat Rum Rum Trasto Karts. Aquesta còmica proposta de teatre al carrer convertirà la Rambla Gener en un circuit automobilístic.Cal recordar que, com ja va anunciar el consistori, el teatre d’època al carrer també tindrà una gran presència amb la participació de més de deu companyies que oferiran actuacions al municipi durant tot el cap de setmana. Properament es podrà consultar el programa complet a la web de l’Ajuntament de l’Arboç.