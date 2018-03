Detenen tres joves del Vendrell per catorze robatoris en habitatges de Cornellà

Els lladres accedien als habitatges escalant fins a les terrasses i robaven diners, joies i altres objectes de valor

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 de març tres joves per haver comès catorze robatoris amb força en habitatges de Cornellà de Llobregat. Els detinguts són dos germans de 17 i 18 anys de nacionalitat espanyola i el tercer és un menor de 15 anys de nacionalitat marroquina, tots tres veïns del Vendrell. Els primers robatoris es van produir succeir l’estiu passat i els mateixos lladres van mantenir la seva activitat delictiva durant els sis mesos següents, fins a la seva detenció a mitjans de març passat. Els lladres solien cometre els robatoris durant la franja horària de matí o a primera hora de la tarda, escalaven fins a les terrasses dels pisos i hi accedien forçant les portes corredisses, fent palanca amb estris com, per exemple, tornavisos grans. Els habitatges violentats es trobaven en una àrea propera a l’estació del ferrocarril de la població del Baix Llobregat.Els lladres robaven principalment diners, joies i objectes de valor de fàcil venda al mercat il·legal. A més, produïen danys gratuïts a objectes tecnològics, com televisors i reproductors de música, que no s’enduien dels habitatges.Els Mossos van centrar les seves indagacions sobre els joves finalment detinguts i, després d’analitzar imatges dels robatoris i recollir testimonis, van determinar la identitat dels lladres i van acreditar la seva participació en catorze robatoris. Plenament identificats, dimecres passat van detenir dos dels investigats, el major d’edat i el menor marroquí, a Cornellà de Llobregat. El tercer, germà petit del major detingut, ja era ingressat en un centre de menors en el moment de les detencions.Els dos detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar l’ingrés a presó del jove major d’edat i llibertat vigilada en domicili familiar per al seu germà petit. En el transcurs de la investigació s’han recuperat diversos objectes que ja han estat retornats als seus legítims propietaris. No es descarta l'acusació de més fets en relació a robatoris que encara es troben en fase d’investigació.