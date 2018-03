Desapareix el varador del Francàs, al Vendrell, i el mar escampa les barques

La platja ha perdut més d’un metre de sorra

Un dels varadors d’embarcacions de la platja del Francàs del Vendrell ha desaparegut per complet. La força del mar va escampar algunes de les embarcacions que hi havia en aquest espai i se les va endur uns metres més enllà dissabte a la nit. La desaparició del varador és només l’exemple de com la regressió de la platja del Francàs al Vendrell està arribant a nivells més preocupants dels que va assolir l’any passat, quan la desaparició de la sorra va crear un gran esglaó entre el mar i la sorra que dificultava l’entrada a l’aigua. La situació, que es va prolongar fins ben entrada la temporada, va provocar que usuaris i veïns de la zona recollissin més de dues mil signatures reclamant una solució definitiva.La passada setmana el mar ja va començar a engolir-se bona part de la sorra i, després de la nit del passat dissabte, l’estat de la platja ha empitjorat. Tot i això, no hi ha cap previsió de realitzar reposició de sorra fins passat el mes de maig pel risc de llevantades.