Crema una xemeneia a Bonastre sense causar ferits

Arran de l'incendi, han sortit fissures en una paret de l'habitatge

Actualitzada 20/03/2018 a les 10:03

Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat han actuat, la matinada d'aquest dimarts 20 de març, en un incendi d'una xemeneia en un habitatge de Bonastre, al Baix Penedès. El succés no ha causat ferits però sí que ha provocat afectacions al domicili, ja que el foc ha fet que es produeixin fissures en una de les parets.El foc es va declarar quan passaven 6 minuts de dos quarts de 2 de la matinada en una casa formada per una planta baixa, primer pis i golfes situada al carrer Muralla de Bonastre. Les flames s'han produït al conducte de la xemeneia de la cuina de l'habitatge, el qual passa per la paret mestra. A causa del succés, han sortit fissures en la paret afectada i s'han produït problemes elèctrics. No hi ha hagut cap ferit.