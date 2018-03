Intervenen 400 plantes de marihuana a Sant Jaume dels Domenys

La Guàrdia Civil ha detingut un matrimoni de mitjana edat com a presumptes responsables de la plantació

Actualitzada 19/03/2018 a les 12:50

La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació de marihuana a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, en la qual s’han intervingut un total de 400 plantes. Els agents han detingut un matrimoni de lo localitat, presumptament responsables de la plantació, per un delicte contra la salut pública i un delicte de frau de fluid elèctric. Es tracta d’un home i una dona de 30 anys, nacionalitat espanyola i veïns de la localitat.La investigació es va iniciar a mitjans de febrer, quan diversos ciutadans van alertar a la Guàrdia Civil que un habitatge unifamiliar de la urbanització El Papagayo, pertanyent a Sant Jaume dels Domenys, podria acollir una plantació de marihuana. Gràcies a aquesta informació, els policies van localitzar un domicili on presumptament s’estava cultivant marihuana de manera intensiva. Paral·lelament a la investigació, els agents van tenir coneixement que l’habitatge tenia un consum energètic superior a la mitja i que els propietaris s’haurien connectat il·legalment a la xarxa elèctrica.Després de diversos operatius policials establerts, la Guàrdia Civil va poder identificar a les persones responsables de la plantació, que va resultar ser el matrimoni propietari de l’habitatge. El passat dijous els agents van realitzar una entrada i registre a la casa, que constava d’una planta i soterrani, al qual s’accedeix a partir d’una escala interior i una porta de seguretat. Darrere d’aquesta porta, hi havia diverses estances que s’havien compartimentat amb plaques de pladur, per al cultiu de marihuana, amb diversos aparells per obtenir una altra productivitat en el cultiu de les plantes. La plantació també comptava amb filtres i extractors que disminuïen el calor i la olor per tal d’evitar ser detectada.Els agents van intervenir un total de 400 plantes de marihuana en fase de recol·lecció, així com divers material necessari pel cultiu i elaboració de la marihuana. La Guàrdia Civil va detenir el matrimoni de mitjana edat com a presumptes responsables de dita plantació. Els arrestats es van posar a disposició del Jutjat d’Instrucció número 3 del Vendrell.