Calafell prova un sistema de dunes per evitar el retrocés de les platges

El municipi vol frenar l'erosió provocada pels temporals i per l'efecte barrera del Port

Actualitzada 14/03/2018 a les 10:31

L’Ajuntament de Calafell ha implantat una prova pilot d’un sistema de dunes que retinguin i conservin la sorra de les platges. Seguint el mètode que s'ha aplicat a Cunit, Creixell o Torredembarra, el municipi ha creat unes dunes a la platja de l’Estany-Mas Mel, a l’altura del carrer Tajo, on el retrocés de la sorra és més accentuat perquè coincideix l’efecte barrera del Port de Segur amb el màxim onatge dels temporals. L'Ajuntament confia que aquest sistema tingui efecte a llarg termini i eviti la necessitat de fer una regeneració de la sorra, com va passar fa 25 anys. L'alcalde Ramon Ferré ha alertat que «la platja no deixa de tirar enrere, i cada cop més ràpidament. Per això plategem que potser cal una actuació immediata en cas de temporal, però que cal també una solució a mig termini».Si la prova pilot de les dunes funciona, l'Ajuntament de Calafell apostarà per un projecte definitiu pel qual calcula una inversió d'entre 200.000 i 300.000 euros, amb la previsió d'aconseguir el cofinançament de l'estat espanyol.