Els Mossos d'Esquadra tenen una investigació oberta per esclarir els fets

Actualitzada 13/03/2018 a les 14:48

El Servei de Trànsit ha registrat aquest matí, a les 11.36 hores, un accident a la TP-2124 a Banyeres del Penedès. En aquest, un motorista s'ha sortit de la via, al punt quilomètric 2,3, i ha mort.Les causes de l'accident es desconeixen, per la qual cosa els Mossos d'Esquadra mantenen una investigació oberta.Al lloc del sinistre, s'hi han personat quatre patrulles de Mossos d'Esquadra, una de Bombers i tres ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques.