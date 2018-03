El Vendrell ja compta amb sis zones d'esbarjo per a gossos

En els últims mesos, s’han arranjat els espais ubicats a Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs, que se sumen als tres que ja hi havia al nucli del municipi

Actualitzada 07/03/2018 a les 15:33

La Regidoria de Protecció Animal de l’Ajuntament del Vendrell ha habilitat sis zones d’esbarjo des de l’inici d’aquesta legislatura. En els últims mesos, s’ha treballat en l’arranjament dels espais ubicats a Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs, que han entrat en funcionament a principis d’aquest 2018. Aquests espais se sumen a les tres zones que ja hi havia al nucli del Vendrell, en concret, a Mas d’en Gual, els Còdols i a la Muntanyeta.Després de parlar amb els veïns de les diferents zones per conèixer de prop les seves demandes i els espais que consideraven més adequats, s’han habilitat aquests espais al carrer Isaac Albéniz de Sant Salvador; l’Avinguda del Parlament de Catalunya de Coma-ruga i a un lateral de l'N-340, al Francàs.En totes les àrees d’esbarjo s’hi ha fet un tancat i s’hi han col·locat papereres, bancs, així com una font baixa perquè hi puguin beure els gossos. També s’hi ha instal·lat una senyalització informativa sobre les normes d’ús per als usuaris d’aquests espais.L’objectiu de la Regidoria de Protecció Animal per aquest 2018 és continuar creant noves zones d’esbarjo en altres punts del municipi que ho requereixin i alhora incorporant millores en aquests espais, com ara instal·lar-hi dispensadors de bosses per recollir els excrements.