Els Mossos investiguen un possible intent de segrest d'una menor a Cunit

Es va posar una denúncia pels fets ahir dilluns a la Policia Local del municipi

Actualitzada 06/03/2018 a les 14:30

Els Mossos d’Esquadra han obert diligències arran d’una denúncia interposada a la Policia Local de Cunit en què s'exposa que una menor va intentar ser segrestada entre Segur de Calafell i Cunit. Els fets van ser denunciats ahir dilluns a la tarda i la Policia Autonòmica s’ha fet càrrec del cas per tal d’esclarir els fets.El cas ha generat rebombori a través de les xarxes socials. En concret, ha circulat per diversos grups i perfils de Facebook que van ser dos nois en una furgoneta blanca i amb cortines qui van oferir un pot de caramels a la menor, que es trobava a la terrassa d’un bar, per intentar endur-se-la. Aquesta versió dels fets no ha estat confirmada per cap font policial.Els Mossos tan sols han confirmat a aquest mitjà que s’han obert diligències arran d’una denúncia per un incident succeït entre Segur de Calafell i Cunit. La Policia Autonòmica demana no difondre missatges no verificats que generin alarma entre la població.