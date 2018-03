Bellvei ja ha patit sis robatoris durant el mes de febrer

Els Mossos d'Esquadra han incrementat les patrulles policials i mantenen oberta una investigació

Actualitzada 05/03/2018 a les 17:34

El municipi de Bellvei ha sofert onada de robatoris aquests últims mesos al nucli antic i a la urbanització de Baronia del Mar. Concretament, els Mossos d'Esquadra han rebut 6 denúncies durant mes de febrer.Durant el període de març de 2017 fins al febrer del 2018, el municipi del Baix Penedès ha sofert 24 robatoris, deu d'ells al nucli antic i catorze a la urbanització de Baronia del Mar.El cos policial assegura que les xifres han augmentat respecte a l'any anterior, sobretot les del nucli urbà. Del març de 2016 fins al febrer del 2017, els números eren de 13 robatoris en total, tres al nucli urbà i 10 a la urbanització.Arran d'aquests fets, s'ha augmentat la vigilància amb patrulles policials tant uniformades com de paisà.La investigació dels robatoris a Bellvei continua oberta i de moment, els Mossos d'Esquadra han fet tres detencions. Tot i que no se'n descarten més.L'Ajuntament del municipi va publicar, el passat dijous, al seu compte de Facebook un missatge per expressar que estan treballant amb els Mossos d'Esquadra per atrapar els responsables dels robatoris que estan passant i que han aixecat l'alarma entre la ciutadania.Els veïns, per la seva banda, volen organitzar mobilitzacions de protesta com a conseqüència d'aquesta onada de robatoris per exigir més mesures de seguretat.