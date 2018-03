Protecció Civil del Vendrell se suma a la campanya 'Pels valents' contra el càncer infantil

Es vendran escuts solidaris per recaptar fons per al projecte del Pediatric Cancer Center Barcelona

Actualitzada 01/03/2018 a les 18:16

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Vendrell ha decidit sumar-se a la campanya solidària Pels valents, impulsada per recaptar fons per a l’Hospital de Sant Joan de Déu per crear el Pediatric Cancer Center Barcelona, el centre oncològic més gran d'Europa, pressupostat en 30 milions d'euros.L'entitat ho farà a través de la venda d’Escuts solidaris que reprodueixen l’escut de l’Associació i hi incorporen l’eslògan de la campanya, #pelsvalents.La del Vendrell és la primera agrupació de voluntaris de protecció civil que s’afegeix a aquesta campanya de venda d’escuts solidaris, seguint el passos que ja han impulsat moltes policies locals de Catalunya i que properament també farà la Policia local del Vendrell. La Regidoria de Protecció Civil de l’Ajuntament ha recollit la proposta de l’Associació de Voluntaris i també s’hi ha afegit per col·laborar en la venda d’aquests elements solidaris.El preu de cada escut solidari és de 4 euros (1 euro va destinat a la confecció de l’escut i 3 per al projecte de l’Hospital de Sant Joan de Déu). Es poden adquirir a la Regidoria de Protecció Civil de l’Ajuntament del Vendrell i en quatre establiments col·laboradors del municipiL’objectiu final és que el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona sigui un centre per a vèncer el càncer infantil, accessible a nens de tot el món. Serà el més gran d’Europa i un dels més importants del món. Comptarà amb 8.400 m2 que li permetran atendre 400 nous pacients.