Un incendi en un cablejat elèctric deixa sense subministrament diversos veïns del Vendrell

Els operaris hi estan treballant i es preveu que en tres hores es restableixi el servei

Actualitzada 27/02/2018 a les 21:54

Un incendi en un cablejat elèctric de la façana d'una part baixa del Vendrell, prop de les 21 hores, ha deixat sense subministrament els habitatges del carrer Cristina Baixa, lloc on s'ha produït el foc.L'incendi només ha provocat danys materials i a hores d'ara, els operaris de la companyia elèctrica estan treballant per restablir el subministrament. En unes tres hores creun que ja estarà solucionat. L'enllumenat públic no ha patit cap desperfecte, només el dels habitatges.Al lloc dels fets, s'hi han desplaçat dos dotacions de Mossos d'Esquadra, dos de Bombers i una patrulla de la Policia Local del Vendrell.