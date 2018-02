Tot a punt per la 5a Cursa de Muntanya de l'Arboç

L’esdeveniment esportiu se celebrarà aquest diumenge 4 de març

Actualitzada 26/02/2018 a les 15:42

L’Arboç ja ho té tot a punt per la 5a Cursa de Muntanya, que se celebrarà el proper diumenge 4 de març. Els participants podran triar entre tres modalitats: una cursa llarga de 21 quilòmetres, que sortirà a les 9.30h del matí; una curta de 14 quilòmetres, que sortirà a les 9.45 h del matí; i una altra també de 14 quilòmetres però que es durà a terme en format de caminada, la qual sortirà també a les 9.45h del matí. El recorregut transcorrerà per l’Arboç, Castellet i el Parc Natural del Foix.L’àrea logística de l’esdeveniment se situarà a la plaça Catalunya. La recollida de dorsals tindrà lloc davant del poliesportiu municipal el dissabte 3 de març de 17:30h a 20h i el mateix diumenge 4 de març de 7.45h a les 9.15h. El lliurament premis serà a les 12:30h aproximadament i en finalitzar hi haurà un sorteig de regals entre els participants.Tots els inscrits rebran menjar, beguda, una bossa de regal amb una samarreta tècnica i disposaran de tota una sèrie de serveis, tals com dutxes i guarda-roba. Encara hi ha places per participar en la cursa. Els interessats es poden inscriure a la Casa de Cultura de l’Arboç de dilluns a dijous de les 18h a les 20h, a l’Agència de Viatges El Rasclet en horari comercial, o bé a través de la plana web www.tretzesports.org.