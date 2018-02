Contracta un sicari per matar la sogra

Els Mossos han detingut dos homes implicats en la mort d'una dona de 63 anys a la Bisbal del Penedès

Actualitzada 23/02/2018 a les 20:12

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal van detenir el passat 19 de febrer dos homes per la seva implicació en la mort d'una dona en juliol de 2017 a la Bisbal del Penedès.Els fets es remunten al dia 4 de juliol quan els Mossos van rebre l'avís d'una dona que havia localitzat a l'interior del seu domicili el cos sense vida de la seva mare. Un cop la dotació policial va arribar al lloc dels fets va localitzar el cadàver d'una dona de 63 anys, el qual no presentava signes evidents de violència, però que segons el resultat de l'autòpsia havia mort per asfíxia.L'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial del Camp de Tarragona va iniciar una investigació que va permetre identificar l'autor material de l'homicidi, un home de 29 anys i nacionalitat espanyola. Els investigadors també van determinar que aquest hauria actuat d'acord amb el gendre de la víctima per tal d'aconseguir una important quantitat de diners que la dona disposava al seu domicili.El dia 19 de febrer els investigadors van establir un dispositiu que va permetre detenir els dos homes com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i un altre d'homicidi. A l'autor material de l'homicidi se'l va detenir al matí molt a prop del seu domicili a Perafort, i a l'altre home, de 42 anys i nacionalitat espanyola, a la tarda quan s'adreçava al seu domicili a Torredembarra.Els dos arrestats després de passar a disposició judicial, van ingressar a presó provisional.