Els bisbalencs podran agafar el bus on i quan vulguin demanant-ho a través d'una app mòbil

Es tracta d’un projecte pilot de mobilitat únic a l’Estat Espanyol que substituirà el model tradicional d’autobusos amb horaris i parades fixes

Actualitzada 22/02/2018 a les 15:24

L’Ajuntament de la Bisbal engegarà properament un projecte pilot de mobilitat en funció de la demanda únic a l’Estat Espanyol. Aquest nou sistema, que substituirà el model tradicional d’autobusos amb horaris i parades fixes, permetrà que només es facin els trajectes que els usuaris hagin sol·licitat prèviament. L’objectiu és evitar els transports innecessaris, millorar la mobilitat i vetllar pel medi ambient tot estalviant emissions innecessàries de CO². La prova pilot s’iniciarà al juliol i s’iniciarà amb dos vehicles oferint el servei.Amb aquest projecte, que arribarà a tots els barris i urbanitzacions de la Bisbal, els usuaris podran agafar l’autobús en el lloc i l’hora que ho desitgin mitjançant una aplicació mòbil que els permetrà sol·licitar el servei de transport en temps real. El sistema amb el qual funciona l’aplicació localitzarà a la persona i li marcarà el punt al qual s’haurà d’adreçar per agafar el bus i l’hora aproximada de l‘arribada del vehicle.L’app serà gratuïta i comptarà amb un mapa real i actualitzat de la Bisbal que, mitjançant algoritmes matemàtics, permetrà calcular la ruta més òptima per recollir a cada usuari en un màxim de 45 minuts. Kirill Blazhko, CEO de l’empresa Tunnll que farà realitat el projecte, ha explicat que es faran excepcions perquè les persones que no disposin de mòbils intel·ligents puguin contactar amb la centraleta per telèfon per contractar el servei.Els establiments comercials també podran beneficiar-se d’aquesta novetat, ja que podran bonificar el tiquet de bus a aquells clients que hagin agafat el transport públic per anar a comprar a la seva botiga.La Bisbal serà el primer municipi l’Estat Espanyol a tirar endavant aquest sistema de mobilitat inside en funció de la demanda. De fet, en un nucli urbà, només s’ha provat a Suècia.