L’esdeveniment tindrà lloc del 8 al 10 de juny i comptarà amb un extens programa d’actes

Actualitzada 22/02/2018 a les 10:50

Banyeres del Penedès tornarà a acollir enguany la Trobada Internacional de Harley Davidson Club Catalunya, la qual arriba a la seva XXVII edició. L’esdeveniment tindrà lloc els dies 8, 9 i 10 de juny i comptarà amb un extens programa d’actes. Aquest any es potenciarà els espectacles culturals per tal d’apropar la cultura catalana a aquells amants de les motos que vinguin de fora. Aquest tipus d’espectacles es van introduir l’any passat com a novetat i van tenir una gran acceptació entre els participants.Per altra banda, dins dels actes de concentració, els participants podran gaudir de concerts, discjòqueis, shows burlesques amb l'encantadora Tammy, rutes moteres, jocs, concursos, dinar i sopar de germanor i un esmorzar popular. També s’instal·laran al municipi diverses food trucks i botigues biker.Quant a l’aspecte musical, el cartell dels grups que actuaran en l’esdeveniment està format pels grups Mastertallica (cover Metallica), Shaking Gamblers (Rockabilly), Iron Maños (cover d'Iron Maiden), Olaf y Los Bidones i Mr. Hyde (versions de rock). Es podrà accedir a tots els concerts gratuïtament.El preu de la inscripció és de 30 euros. Inclou la bossa de la concentració, cervesa de benvinguda, dinar i sopar popular del dissabte, esmorzar popular del diumenge, acampada lliure i accés a la piscina.L'alcalde de Banyeres, Amadeu Benach, ha explicat que «després de l'èxit de l'any passat tornem a repetir, ja que s'ha creat una molt bona sinergia amb HDCC i hem vist com tots els actes que s'han fet posteriors a la trobada de l'any passat són molt ben acollits pels banyerencs i banyerenques».