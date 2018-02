Una desena de companyies prendran part enguany de la Marató de Teatre d’Època al carrer

La setena edició de la Fira Modernista del Penedès ja té data. L’Arboç es convertirà un any més en la capital del modernisme del territori els dies 14 i 15 del proper mes d’abril. Aquest esdeveniment, impulsat per l’Ajuntament de l’Arboç, ja està plenament consolidat amb només 6 edicions i és una aposta per posicionar el municipi com una de les principals destinacions de turisme cultural.Entre les activitats que es duen a terme en aquesta fira destaca la Marató de Teatre d’Època al Carrer, un dels actes que ha tingut més èxit en les darreres edicions. Aquest 2018 seran més de 10 companyies arbocenques i de tota Catalunya les que ompliran els carrers del municipi de petites obres teatrals d’ambient modernista.L’Ajuntament informarà, properament, de diverses novetats més amb què comptarà la present edició de la fira.