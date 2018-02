S'incendia parcialment una furgoneta a Calafell

També ha cremat un contenidor

Una furgoneta ha cremat parcialment, la matinada d'aquest divendres 16 de febrer, al municipi de Calafell. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 3.32 que un vehicle Renault Transit s'estava incendiant al carrer Farigola, on estava estacionat. El foc, que s'ha originat per causes que es desconeixen, ha calcinat el para-xocs i el pas de rodes de la furgoneta. Dues dotacions de Bombers han treballat prop de mitja hora en l'extinció de les flames.Per altra banda, un contenidor ha cremat també al municipi aquest matí. En concret s'ha incendiat un contenidor de paper i cartró del carrer Xaloc poc després de dos quarts de 8 del matí. Fins al lloc s'hi ha traslladat una única dotació de Bombers.