S'enfronta a 4 anys de presó per trencar un got de vidre a la cara d'un home a Calafell

Els fets es van produir en el transcurs d’una discussió en una discoteca

Actualitzada 16/02/2018 a les 15:27

La fiscalia sol·licita quatre anys de presó per a una dona que està acusada de trencar un got de vidre a la cara d’un home a Calafell (Baix Penedès). Els fets es van produir cap a dos quarts de cinc de la matinada del 13 de desembre del 2015 a la discoteca ‘Vip’s’ de Calafell. Segons el ministeri públic, en el transcurs d’una discussió amb la víctima i «amb l’ànim de menyscabar la seva integritat física», la processada el va colpejar amb un got de vidre a la cara, que es va trencar i que li va ocasionar un tall a la zona del nas i sota d’un ull, i un altre al llavi. Les ferides van trigar set dies en curar-se i van comportar l’aplicació de 15 punts de sutura i de tipus adhesiu. A més, a l’home li han quedat tres cicatrius a la cara amb un perjudici estètic lleuger, segons el fiscal.Segons la fiscalia, els fets constitueixen un delicte de lesions pel qual demana una pena de quatre anys de presó i una indemnització de gairebé 5.300 euros pels dies de curació i les seqüeles. El judici està fixat pel 20 de febrer a la secció segona de l’Audiència de Tarragona.