Els alcaldes del Pacte de Berà porten la problemàtica de la N-340 al Parlament

L’alcalde de l’Arboç, Joan Sans, també ha demanat una reunió amb la subdelegació del govern espanyol a Tarragona

Actualitzada 16/02/2018 a les 16:07

Els alcaldes del Pacte de Berà es van reunir, ahir dijous 15 de febrer, amb el President del Parlament, Roger Torrent. En la reunió, els alcaldes van fer paleses les reivindicacions del territori per treure el trànsit de camions de la N-340, portar-los a l’AP-7 i garantir la gratuïtat de l’autopista pel trànsit intern de vehicles.El President es va comprometre a vetllar pel compliment el més aviat possible dels acords firmats. Cal recordar que, segons l'acord aprovat pel Ministerio de Fomento des del passat 1 de gener, el trànsit de vehicles pesats per la N-340 entre Altafulla i Vilafranca del Penedès s'ha de desviar per l'AP-7.Per la seva banda, l'alcalde de l'Arboç, Joan Sans, ja ha demanat una altra reunió amb el subdelegat del govern espanyol a Tarragona abans de final de mes per exigir la ràpida implementació d'aquests acords i evitar que hi hagi més accidents i víctimes.