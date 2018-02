Detenen un veí del Vendrell per traficar amb haixix

La policia ha denunciat el bar on es va arrestar l’individu per permetre el consum de drogues, a més de denunciar dues persones més per tinença

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local del Vendrell van detenir, ahir dijous 15 de febrer, un home de 39 anys, nacionalitat marroquina i veí del Vendrell com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública en la vessant del tràfic de drogues. L’home es va detenir en un bar del Camí dels Molins per traficar concretament amb haixix.La detenció es va produir en el marc d’un dispositiu de seguretat ciutadana en què Mossos i Policia Local van fer una entrada i registre en un bar del Camí dels Molins. Quan els agents van entrar a l’establiment i es van acreditar com a policies, un dels mossos va observar com un individu llençava alguna cosa al terra. Quan ho va recollir, va veure que es tractava d’un embolcall de plàstic amb una desena de peces d’haixix preparades per a la venda.Els agents van escorcollar l’home i li van trobar 345 euros en efectiu i fraccionats. Per tot plegat, el van detenir per un delicte de tràfic de drogues. El detingut, amb tres antecedents policials, ha passat avui a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.A banda de la detenció, els agents van identificar 17 persones de les quals dues van quedar denunciades administrativament per tinença de substàncies estupefaent. Els agents també van aixecar acta al local per tolerància al consum de drogues i per manca de documentació i salubritat. A l’interior d’aquest bar els agents van poder comprovar que hi havia diverses persones consumint drogues i van poder intervenir 60 embolcalls amb cocaïna.