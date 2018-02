Mor un veí del Vendrell de 51 anys en un accident a la C-32 a Cubelles

En el sinistre, en què s'hi van veure implicats tres cotxes, també va morir un veí de Vilanova i la Geltrú de 82 anys

Dues persones van morir, la tarda d'ahir dimecres 14 de febrer, en un accident de trànsit a la C-32, a Cubelles. Les dues víctimes mortals són un veí del Vendrell de 51 anys, i P.O.V., i un veí de Vilanova i la Geltrú de 82 anys, segons ha informat aquest dijous el Servei Català de Trànsit (SCT) a través d'un comunicat. En el sinistre, en el qual es van veure implicats tres cotxes, també va resultar ferida de poca gravetat una altra persona, que va ser evacuada a l'hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes.El sinistre viari va tenir lloc al punt quilomètric 14 per causes que encara s'estan investigant i els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 18.48 hores. Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles de la policia catalana, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van efectuar tasques d'excarceració, i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A causa de l'accident, la C-32 es va tallar a l'altura de Cubelles en sentit Barcelona i es van fer desviaments per la sortida 13. El trànsit es va restablir cap a les 21.55 hores.