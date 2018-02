Tres individus armats atraquen els cines de Calafell i s'emporten prop de 10.000 euros

Una quarta persona va ajudar als atracadors a emprendre la fugida en un cotxe negre

Actualitzada 12/02/2018 a les 09:20

Eren gairebé les 11 de la nit d’ahir diumenge quan tres individus van irrompre armats als cinemes MCB de Calafell. Dos d’ells duien armes de foc, tot i que es desconeix si eren reals o simulades, mentre un tercer portava a la mà un objecte contundent que no es va poder identificar amb claredat. Els atracadors, que van comptar amb l’ajuda d’una quarta persona per fugir, van endur-se la recaptació de la caixa, la qual ascendeix a prop de 10.000 euros.Els atracadors van entrar als cinemes, situats a la carretera de la Santa Creu, armats i tapats amb passamuntanyes. Un d’ells es va dirigir al vestíbul i va intimidar als treballadors amb una arma de foc. Alhora, els dos altres individus van entrar a l’oficina on uns altres empleats realitzaven el recompte dels diners que s’havien recaptat durant la jornada. Un també portava una arma de foc, mentre que l’altre duia un objecte contundent que no s’ha pogut identificar, el qual podria ser una arma blanca o un objecte de defensa. Els dos homes van amenaçar i intimidar els treballadors i es van fer amb la recaptació de la caixa, que suma un total de prop de 10.000 euros.Els lladres comptaven amb un còmplice. Una quarta persona va esperar als individus en un vehicle de color negre, amb el qual els atracadors van emprendre la fuga en direcció Cunit. La Unitat d’Investigació de la comissaria dels Mossos d’Esquadra del Vendrell ha obert una investigació per tal d’identificar, localitzar i detenir els autors d’aquest robatori amb intimidació.